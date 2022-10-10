ضمن "عطاءات جازان المجتمعية".. أرامكو تطلق 3 مبادرات لتمكين المجتمعات المحلية

وأضاف: ولأننا نؤمن بقدرة الطاقة على الارتقاء بحياة البشر، وتنمية المجتمعات والعمل مع جميع القطاعات، ومن منطلق التزامنا بالمواطنة كإحدى قيمنا الأساس؛ يشرفنا أن نشارك هذه المنطقة بتدشين مصنع بصمة وتوقيع اتفاقيتين لمبادرات في مجال المواطنة بالشراكة مع جميع القطاعات الحكومية، لتمهيد الطريق من أجل غدٍ أفضل، ولخلق قيمة إضافية للحرف التقليدية والموارد الطبيعية، والإسهام في تمكين أهالي جازان عبر توفير العديد من الوظائف الجديدة، وتهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة من أجل وطننا الغالي.