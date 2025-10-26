مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروعات دعم وتمكين في باكستان والسودان وأفغانستان

من جهتها، أكدت شامة أسد، محللة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المركز نجح في الوصول إلى مناطق وعرة ونائية، من بينها وادي بروغل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، وهو ما يعجز عن الوصول إليه كثير من المنظمات.