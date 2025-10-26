مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروعات دعم وتمكين في باكستان والسودان وأفغانستان
في إطار جهوده المستمرة، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع التمكين الاقتصادي للأسر الأشد ضعفًا في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية.
ويستهدف المشروع دعم (2.500) أسرة باكستانية، من خلال توزيع (2.000) رأس من الماعز، و(25.000) دجاجة، و(500) رأس من الأبقار، إلى جانب توفير الأدوات والتدريب اللازم.
وأعرب مدير إدارة الإغاثة وإعادة التأهيل في إقليم خيبر بختونخوا، نور الأمين، عن تقديره للمملكة على دعمها الإنساني السخي، مشيدًا بدور المركز في توفير المساعدات الغذائية والمأوى والدعم الشتوي، متوقعًا أن يُحدث المشروع تغييرًا إيجابيًّا في حياة الأسر المستفيدة.
من جهتها، أكدت شامة أسد، محللة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن المركز نجح في الوصول إلى مناطق وعرة ونائية، من بينها وادي بروغل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، وهو ما يعجز عن الوصول إليه كثير من المنظمات.
إغاثة إنسانية في السودان
وفي السودان، وزّع المركز (1050) سلة غذائية في محليتي حلفا وعبري بالولاية الشمالية، استفادت منها (1050) أسرة من الأسر النازحة والأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2025م.
تدخلات إغاثية في أفغانستان
كما واصل المركز تقديم مساعداته في أفغانستان، حيث وزّع (350) سلة غذائية في مخيم للاجئين بمنطقة لواء بابا جان بولاية كابل، استفادت منها (350) أسرة من العائدين من إيران، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025م.
وتأتي هذه المبادرات في سياق المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإغاثي، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم المجتمعات المتضررة والمحتاجة حول العالم.