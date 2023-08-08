"مركز وقاء" يقدم خدماته البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن

من جهته أكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن العيادات البيطرية المتنقلة تتابع كل شوط، في مضمار السباق في الفترات الصباحية والمسائية، حيث تتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن ، كما تعمل الفرق البيطرية على استبعاد الهجن المصابة بالأمراض المعدية.