"مركز وقاء" يقدم خدماته البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن

أوضحت المتحدث الرسمي في مركز وقاء ، سحاب الفليج، أن جهود مركز "وقاء" في مهرجان ولي العهد للهجن تؤدي دوراً فاعلاً لإنجاح المهرجان، بالحرص على سلامة الهجن بوقايتها من الأمراض الوبائية والمعدية إلى جانب توعية وإرشاد الملاك بالممارسات الصحيحة وكيفية التعامل مع الأمراض ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.
وبينت "الفليج" أن "وقاء" اتخذ العديد من التدابير اللازمة وفقاً للخطة التنفيذية للمركز، من أبرزها تخصيص فرق الدعم البيطرية المكونة من 8 فرق بيطرية تضم أطباء ومساعدين و 4 فرق لمكافحة نواقل الأمراض وكذلك 4 عيادات متنقلة و 4 مركبات للمكافحة والاستقصاء.
وأشارت إلى أن فرق الدعم تبذل قصارى جهدها للمحافظة على بيئة آمنة للهجن والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان فضلاً عن دورها في مكافحة نواقل الأمراض.
وبينت أن المركز يقدم الخدمات البيطرية ومكافحة نواقل الأمراض ، في مهرجان ولي العهد للهجن ، للحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة والمحافظة على بيئة آمنة للهجن المشاركة طيلة أيام المهرجان.
من جهته أكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن العيادات البيطرية المتنقلة تتابع كل شوط، في مضمار السباق في الفترات الصباحية والمسائية، حيث تتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن ، كما تعمل الفرق البيطرية على استبعاد الهجن المصابة بالأمراض المعدية.
ودعا "الصاعدي" ملاك الهجن إلى التعاون مع الفرق البيطرية أثناء أخذ الفحوصات، مشدداً على ضرورة إبلاغ الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على الفور، عند الاشتباه بمرض وبائي عبر الاتصال على الهاتف المجاني 939.