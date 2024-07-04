هل يحق للموظفة التأمين لزوجها غير العامل بالقطاع الخاص؟ "الضمان" يجيب سائلةً

أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي تغطي زوج وأبناء الموظفة المستفيدة من الضمان الصحي في حالات محددة.
وأوضح المجلس، في رده على سائلة تقول: "هل يحق للموظفة التأمين لأسرتها (زوجها وأبنائها) إذا لم يكن للزوج تأمين ولا يعمل في قطاع خاص؟"، أن الحالات تشمل زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي، أو لا يعمل وأبناؤها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات.
وأضاف: تبدأ التغطية للمستفيدين السعوديين من الضمان الصحي من تاريخ مباشرته للعمل شاملة فترة التجربة.
وتابع: في حالة غير السعوديين "تبدأ التغطية من تاريخ انتقال الخدمة أو من تاريخ دخول المملكة على أن يتم ذلك خلال 10 أيام من دخول المملكة".