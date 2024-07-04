هل يحق للموظفة التأمين لزوجها غير العامل بالقطاع الخاص؟ "الضمان" يجيب سائلةً

وأوضح المجلس، في رده على سائلة تقول: "هل يحق للموظفة التأمين لأسرتها (زوجها وأبنائها) إذا لم يكن للزوج تأمين ولا يعمل في قطاع خاص؟"، أن الحالات تشمل زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي، أو لا يعمل وأبناؤها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات.