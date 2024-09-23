في يوم الوطن.. وثائقي يحكي ذكريات الفنانين والشعراء مع الأغاني الوطنية

روى عدد من الفنانين والشعراء كواليس الأغاني الوطنية ممن عاصروا بدايات نشأة الأغنية الوطنية.
جاء ذلك من خلال فيلم وثائقي نشرته قناة الإخبارية حول تاريخ الأغنية الوطنية في السعودية.
وتحتفي المملكة قيادةً وشعبًا اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024م بيومها الوطني الرابع والتسعين.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية والمملكة جمعت المجد من أطرافه، وحققت المنجزات تلو المنجزات، بخطط تنموية واضحة انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقق النمو والازدهار، ولتكون وطنًا يشار إليه بالبنان.