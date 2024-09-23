في يوم الوطن.. وثائقي يحكي ذكريات الفنانين والشعراء مع الأغاني الوطنية

وتأتي هذه المناسبة الوطنية والمملكة جمعت المجد من أطرافه، وحققت المنجزات تلو المنجزات، بخطط تنموية واضحة انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقق النمو والازدهار، ولتكون وطنًا يشار إليه بالبنان.