‏بالصور .. بيئة رابغ تضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك وتؤكد استمرار حملات الرقابة البحرية

وفي بيانٍ اعلامي أورده مكتب الوزارة ، أكد نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، حسام بن حمدان الجريب، أن الفرق الرقابية تواصل مهامها الميدانية على امتداد السواحل لرصد أي ممارسات مخالفة قد تُعرض الثروة البحرية للخطر، كما أشار إلى أن التعاون المستمر مع الجهات الأمنية يسهم في تعزيز فعالية الحملات التفتيشية وضبط المخالفات.

