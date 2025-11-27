‏بالصور .. بيئة رابغ تضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك وتؤكد استمرار حملات الرقابة البحرية

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلاً بوحدة الثروة السمكية وبالتعاون مع قيادة قطاع حرس الحدود بمركز نقطة الخرار بالمحافظة، عدداً من المخالفين لنظام صيد الأسماك من الجنسية الميانمارية.
حيث عُثر بحوزة المخالفين خلال عملية الضبط على ستة شباك صيد من نوع "أشورة" المصنوعة من النايلون، وهي أدوات محظورة لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة البحرية، وتهديدها المباشر لتوازن النظم البيئية واستدامة المخزون السمكي.
وفي بيانٍ اعلامي أورده مكتب الوزارة ، أكد نائب مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، حسام بن حمدان الجريب، أن الفرق الرقابية تواصل مهامها الميدانية على امتداد السواحل لرصد أي ممارسات مخالفة قد تُعرض الثروة البحرية للخطر، كما أشار إلى أن التعاون المستمر مع الجهات الأمنية يسهم في تعزيز فعالية الحملات التفتيشية وضبط المخالفات.
وتدعوا الوزارة جميع الصيادين إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأنشطة الصيد، حفاظاً على البيئة البحرية، وضماناً لاستدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة.