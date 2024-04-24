"تقييم الحوادث" بشأن استهداف منزل باليمن في 2021: التحالف لم ينفذ أي مهام جوية في اليوم المعني

1. بتاريخ "30/ 11/ 2021م" قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة "الحديدة".

2. بتاريخ "02/ 12/ 2021م" بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على محافظة "الحديدة".