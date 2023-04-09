شرطة القنفذة تقبض على مُقيم يمني لنقله 5 مخالفين إثيوبيين

ألقت شرطة محافظة القنفذة، القبضَ على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله في مركبته خمسةَ مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وذكرت الجهات الأمنية بالمحافظة، اليوم الأحد، أنه جرى إيقافُ المخالفين، واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: إن كلّ من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفّر لهم المأوى، أو يقدم لهم أيَّ مساعدة، أو خدمة، بأي شكل من الأشكال؛ يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.