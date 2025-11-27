منتدى مكة لريادة الأعمال.. يعزز بيئة الابتكار ويُمكِّن الرياديين

ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز المنظومة الريادية في مكة المكرمة، من خلال توفير بيئة مبتكرة تجمع بين أصحاب الأفكار الريادية والجهات الداعمة والمستثمرين المحتملين، حيث يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث المشاريع الناشئة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب والخبرات الملهمة التي يقدمها روّاد الأعمال المشاركون.