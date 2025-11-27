منتدى مكة لريادة الأعمال.. يعزز بيئة الابتكار ويُمكِّن الرياديين

يُشكِّل "منتدى مكة لريادة الأعمال" الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بمشاركة محلية ودولية تحت شعار "نحو مستقبل أخلاقي ومستدام"، حدثًا اقتصاديًا مهمًا أسهم في إيجاد منصة جامعة لروّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء، ودعم بيئة ريادة الأعمال في المنطقة.
ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز المنظومة الريادية في مكة المكرمة، من خلال توفير بيئة مبتكرة تجمع بين أصحاب الأفكار الريادية والجهات الداعمة والمستثمرين المحتملين، حيث يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث المشاريع الناشئة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب والخبرات الملهمة التي يقدمها روّاد الأعمال المشاركون.
ويتضمّن المنتدى معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عددٌ من المشاريع الريادية والشركات الناشئة، يعرض المشاركون فيه ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام الجمهور والمستثمرين؛ مما يعزز فرص الشراكات والتطوير والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويشمل البرنامج تنظيم جلسات حوارية متخصصة بمشاركة خبراء في ريادة الأعمال والاستثمار والتقنية؛ لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والفرص في القطاع، ويقدم ورش عمل تطبيقية؛ تهدف إلى تمكين الشباب والمهتمين بمهارات عملية أساسية لإنشاء وإدارة وتطوير المشروعات الريادية.
ويوفر المنتدى خدمة الاستشارات المباشرة لروّاد الأعمال من خلال لقاءات فردية مع مختصين ومستشارين في مجالات متعددة مثل: التخطيط المالي، ونماذج الأعمال، والتسويق، والتقنية، والأنظمة؛ بهدف دعم المشاريع في مختلف مراحلها.