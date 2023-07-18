سفير المملكة بألبانيا: ولي العهد يقود المملكة نحو الانفتاح وبناء الشراكات العالمية

ونوه السفير "حفظي" بأهمية الزيارة التي تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وستنعكس آثارها على مستوى العمل الإسلامي المشترك لاسيما في الجبل الأسود الذي يمثل فيه المسلمون 21% من عدد السكان، مبيناً أن الخطاب الدعوي الذي يقدمه وزير الشؤون الإسلامية يتسم بالوضوح والشفافية في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والغلو والتطرف وهي سياسة المملكة الراسخة وهو مطلب لكل الشعوب اليوم.