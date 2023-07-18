سفير المملكة بألبانيا: ولي العهد يقود المملكة نحو الانفتاح وبناء الشراكات العالمية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم بالجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للجبل الأسود ستعزز التعاون في مجالات العمل الإسلامي، وتسهم في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين في مجال نشر التسامح والتصدي للكراهية والغلو.
جاء ذلك في تصريح صحفي تزامناً مع بدء الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية للجبل الأسود لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات العمل الإسلامي، إلى جانب عقد لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الحبل الأسود في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة.
ونوه السفير "حفظي" بأهمية الزيارة التي تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وستنعكس آثارها على مستوى العمل الإسلامي المشترك لاسيما في الجبل الأسود الذي يمثل فيه المسلمون 21% من عدد السكان، مبيناً أن الخطاب الدعوي الذي يقدمه وزير الشؤون الإسلامية يتسم بالوضوح والشفافية في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والغلو والتطرف وهي سياسة المملكة الراسخة وهو مطلب لكل الشعوب اليوم.
ولفت "حفظي" إلى أن المملكة اليوم تسير بخطوات متسارعة للانفتاح على العالم وبناء شراكات عالمية لنشر السلام والوئام والتصدي للكراهية بفضل الجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ اتساقاً مع مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا في ختام تصريحه أن المملكة من خلال توقيع مذكرات التفاهم تفتح آفاقاً واسعة مع الدول التي يمثل فيها المسلمون أقليات، وتتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تبني جسور التواصل الإيجابي مع المسلمين لبناء أوطانهم وحماية مجتمعاتهم من خطر الانحراف الفكري.