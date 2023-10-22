"بطلة التايكوندو الصغيرة وحلمها العالمي".. قصة "نورة القحطاني" ترويها والدتها

حقّقت الطفلة السعودية نورة متعب القحطاني؛ إنجازات محلية في لعبة التايكوندو، ورغم صغر سنها (11 عاماً)؛ إلا أنها تخطو بأحلامها خطوات ثابتة للوصول إلى العالمية.
تقول والدة نورة؛ لـ"سبق"، عن بداية مشوار ابنتها: "تمكنت -بفضل الله- بما تمتلكه من مهارات شخصية ورياضية كسرعة البديهة والتوازن والليونة والقوة واللياقة البدنية من أن تمارس رياضة التايكوندو وتحصد البطولات".
وأضافت: "حصلت على ثلاث ميداليات على مستوى المملكة خلال هذا العام، وذلك بدعم وتشجيع من الاتحاد السعودي للتايكوندو؛ حيث حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية الأولى في بطولة البومسي المقامة في جدة، وكذلك بطولة كأس السوبر السعودي 2023 المقامة في الرياض، والتي حصلت فيها على المركز الأول والميدالية الذهبية".
وأردفت: "شاركت في بطولة كأس المملكة المقامة في المنطقة الشرقية محققة المركز الثاني والميدالية الفضية، في حين شاركت التدريب مع فريق التايكوندو البحريني أثناء زيارته المملكة".
وأكّدت والدة نورة، أن ابنتها تطمح إلى أن تكون في المستقبل محكمة دولية وبطلة سعودية عالمية، ومن هنا تتلقى حالياً كافة فرص التدريب والتشجيع من النادي الذي التحقت به -نادي الرياض- ومن الأسرة، وكذلك من الاتحاد السعودي لرياضة التايكوندو الذي يسعى دائماً إلى تطوير الرياضة النسائية.