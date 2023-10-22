"بطلة التايكوندو الصغيرة وحلمها العالمي".. قصة "نورة القحطاني" ترويها والدتها

وأضافت: "حصلت على ثلاث ميداليات على مستوى المملكة خلال هذا العام، وذلك بدعم وتشجيع من الاتحاد السعودي للتايكوندو؛ حيث حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية الأولى في بطولة البومسي المقامة في جدة، وكذلك بطولة كأس السوبر السعودي 2023 المقامة في الرياض، والتي حصلت فيها على المركز الأول والميدالية الذهبية".