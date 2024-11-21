"مطارات الرياض" تحصد 5 جوائز بالسلسلة العالمية للتركيز على العملاء
فازت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، بخمس جوائز من جوائز السلسلة العالمية للتركيز على العملاء المقدمة منARCET Global في نسختها الخامسة, وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام, بحضور مجموعة دولية تضم عددًا من الهيئات الحكومية والجهات الخاصة.
ووفقًا لنتائج الجولة الختامية لجوائز السلسلة العالمية للتركيز على العملاء، حازت مطارات الرياض على 3 جوائز على المستوى الإقليمي ضمن فئة تصميم تجربة العميل، وفئة الإستراتيجية الرقمية، وفئة أفضل مشروع خدمة ذاتية للعملاء، فيما حصدت الشركة على المستوى العالمي جائزتين عن فئة الفائز العام، وفئة الإستراتيجية الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة: تمثل هذه الجوائز مصدر اعتزاز وحافزًا كبيرًا لنا في مطارات الرياض للاستمرار في جهودنا لتحسين تجربة العملاء وتبنّي مبادرات التحول الرقمي، مع الحفاظ على الابتكار والتميز لتحقيق مستوى تنافسي في الخدمات المقدّمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقدّم أبوعباة شكره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي من منسوبي شركة مطارات الرياض، مثمنًا لهم هذا الفوز الذي يعكس في طياته العديد من رسائل التميز والالتزام حيال جميع ما تقدمه الشركة من حلول ريادية مبتكرة تسهم في تأكيد جدارتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.
يذكر أن جوائز السلسلة العالمية للتركيز على العملاء هي برنامج جوائز عالمي يحتفي بالشركات المتميزة في تجربة العملاء.