"مطارات الرياض" تحصد 5 جوائز بالسلسلة العالمية للتركيز على العملاء

وقدّم أبوعباة شكره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي من منسوبي شركة مطارات الرياض، مثمنًا لهم هذا الفوز الذي يعكس في طياته العديد من رسائل التميز والالتزام حيال جميع ما تقدمه الشركة من حلول ريادية مبتكرة تسهم في تأكيد جدارتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.