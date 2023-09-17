"دله البركة" تعلن أسماء الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

ومن جانبه، قال الأستاذ محيي الدين صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة: "سعينا من خلال برنامج (نوابغ المستقبل) إلى مواكبة مستهدفات برنامج (تنمية القدرات البشرية)؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، من أجل تمكين ثروة الوطن من أبنائه الموهوبين والطموحين، علميًا وأكاديميًا، وتحفيزهم للمنافسة على تحقيق أكبر الإنجازات العلمية، ليصبحوا سفراء للمملكة في كل المحافل والمجالات. وهذا ما تعلّمناه من قيادتنا أنَّ الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في أبناءِ الوطن".