"الجلاجل" يرأس وفد السعودية في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

وصل وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على رأس وفد سعودي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في أعمال لجنة الصحة الوزارية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويشمل جدول أعمال المشاركة حضورًا لمؤتمر السياسات رفيع المستوى وعقد عددٍ من الاجتماعات الثنائية، كما يتضمن حفل عشاء وزاري تنظمه وزارة الصحة الفرنسية، للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ويشارك الجلاجل غدًا في أعمال الجلسات الرسمية للجنة الصحة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، المنعقدة تحت شعار "سياسات أفضل لنظم صحية أكثر مرونة"، لمناقشة التحديات الصحية وتعزيز مرونة البلدان لمواجهة الأوبئة.
ويعقد وزير الصحة خلال زيارته لفرنسا، عددًا من اللقاءات مع عددٍ من وزراء الدول والمسؤولين الدوليين في المنظمات الصحية على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لبحث أوجه التعاون.
واستهل وزير الصحة زيارته والوفد المرافق له، بجولة في مستشفى Paris Necker في العاصمة الفرنسیة باریس، للاطلاع على أحدث التقنیات والابتكارات في مجال الرعایة الصحیة والخدمات الإسعافية وبحث سبل تعزیز التعاون الصحي بین المملكة وفرنسا.
وتتضمن الزیارة جولة ميدانية في عددٍ من المستشفيات لاستعراض أحدث التقنیات والمعدات الطبیة المتاحة، وسيتم تبادل الآراء حول فرص التعاون المحتملة بین الجانبین في مجال تحسین الرعایة الصحیة وتبادل الخبرات والمعرفة في ھذا المجال.
يُذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي منظمة دولية تضم (31) دولة متقدمة تلتزم باقتصاد السوق الحر وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التي تحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
ويضم الوفد الصحي كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور ناصر الحقباني، ورئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويس، ووكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والمدير العام للتعاون الدولي المتعدد معالي الحربي.