"الجلاجل" يرأس وفد السعودية في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس

ويعقد وزير الصحة خلال زيارته لفرنسا، عددًا من اللقاءات مع عددٍ من وزراء الدول والمسؤولين الدوليين في المنظمات الصحية على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لبحث أوجه التعاون.