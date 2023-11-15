حادث تصادم بـ"عقبة الباحة" يخلف وفاة وإصابة

باشرت فرق الهلال الأحمر ودوريات المرور وفرق الدفاع المدني بلاغاً عن وقوع حادث تصادم بعقبة الباحة بين مركبة وشاحنة، نتج عنه وفاة وإصابة.
وتفصيلاً فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر عن حادث تصادم عند الساعة: 19:09 اليوم الأربعاء، يفيد بوجود حادث تصادم، بعقبة الملك فهد وتم على الفور توجيه 3 فرق إسعافية والقائد الميداني للموقع.
وتبين وجود إصابتين بالموقع تم التعامل معهما إسعافياً حسب النظام الإسعافي المتبع، وهما إصابة بسيطة، وإصابة محتجزة نتج عنها وفاة بالموقع، وتمت الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية خلال 18 دقيقة من ورود البلاغ.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني و توكلنا في حال وقوع أي حالة إسعافية والابتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.
وأهابت بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، والتي لا تستغرق الفرق وقتاً طويلاً للوصول إليها للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى، حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ للمصاب.