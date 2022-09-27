الأمير فيصل بن خالد: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تجديد للثقة الملكية

أشاد بخبراته المتراكمة التي ستُعينه على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات

"فيصل بن خالد" يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بتوليه رئاسة مجلس الوزراء

سبق- الرياض

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور أمر ملكي، بتوليه منصب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكمل "إن الأمر الملكي، بمثابة تجديد للثقة الملكية في سمو ولي العهد، ويؤكد قدرات سموه الاستثنائية على تولي مهام هذا المنصب بكل حكمة واقتدار، فضلاً عن خبراته المتراكمة التي ستُعينه على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات، تحت قبة المجلس، والقدرة على قيادة المنظومة الوزارية لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي الكريم".

وأضاف الأمير خالد إن "سمو ولي العهد من خلال المناصب العديدة التي يتولاها حالياً، سواء برئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وغيرهما، أثبت كفاءة نادرة، وحقق خلالها الكثير من الإنجازات والنجاحات والقفزات التنموية والاقتصادية على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الإقرار بنجاحات ولي العهد لم يكن صادراً من مؤسسات الداخل فحسب، وإنما صدر أيضاً من المنظمات الدولية، التي رأت أن المملكة تحت مظلة رؤية 2030، وعرّابها الأمير محمد بن سلمان، حققت كل ما تحلم به وتسعى إليه".

كما هنأ الأمير فيصل بن خالد الشعب السعودي الكريم بالأمر الملكي، وقال إن لمسات ولي العهد في منصبه الجديد، ستظهر تباعاً، ويحقق مجلس الوزراء كل الطموحات والآمال المنتظرة.

وقال الأمير فيصل بن خالد "نُبارك لسمو ولي العهد هذا المنصب المهم، وأدعو الله له بأن يوفقه ويعينه وييسر أمره ويسدد خُطاه".