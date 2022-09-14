"الغذاء والدواء": تأكدوا من تسجيل مبيدات الصحة العامة لدينا قبل الشراء والاستخدام

وتشمل إرشادات ونصائح التعامل الأمن مع مبيد الصحة العامة قبل وأثناء وبعد الاستخدام، وشرح العلامات الإرشادية أو الكلمات الدالة على درجة سمية وخطورة المبيد، ومقاومة الآفات للمبيدات وبعض الممارسات التي تؤدي لذلك، وإرشادات التخزين، وطرق وأعراض التسمم بالمبيد والإسعافات الأولية في حالات تلك الحالات، وغيرها من المواضيع.