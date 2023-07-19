عطل فني يوقف قطار الحرمين وسط الصحراء

وأدّى تعطل القطار بعد انطلاقه من محطة مكة المكرمة بحوالي ٢٠ دقيقة إلى توقفه على مسافة تبعد عن مدينة جدة ما يقارب ٤٠ دقيقة، بعد أن توقف بشكل مفاجئ عدة مرات، ليواصل الحركة بعد ذلك ببطء، حتى توقف تمامًا عن الحركة؛ مما أدى لقيام العاملين بقطر القطار كاملًا وإعادته إلى محطة مكة المكرمة.