المملكة تتصدر ريادة خدمة القرآن الكريم طباعةً وتعليمًا ونشرًا

من جانبه، أشاد المتسابق محمد مبشر من جمهورية ميانمار بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وطباعة ونشر كتاب الله الكريم بلغات متعددة تواكب احتياجات المسلمين في العالم، منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إيصال رسالة المملكة الإسلامية إلى العالم. وأكد أن ميانمار تستقبل سنويًا آلاف النسخ من المصاحف الشريفة التي يوزعها المجمع، واصفًا إياها بأنها من أثمن الهدايا التي تصل إلى المسلمين هناك.