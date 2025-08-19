المملكة تتصدر ريادة خدمة القرآن الكريم طباعةً وتعليمًا ونشرًا

أشاد المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في العناية بكتاب الله الكريم طباعةً وتعليمًا ونشرًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع سنويًا ملايين النسخ لمختلف دول العالم، وهو ما يجسد دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم صباح اليوم الأحد، خلال زيارتهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن الجولة الثقافية التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية للمشاركين في المسابقة عقب اختتام التصفيات النهائية التي استضافها المسجد الحرام.
وأوضح المتسابق محمد كمال منسي من دولة فلسطين أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود جبارة في خدمة كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يُعد من أكبر المطابع المتخصصة في العالم وأكثرها تطورًا، معتبرًا ذلك من أعظم الأعمال التي تُحسب للمملكة، إلى جانب جهودها الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وعمارة الحرمين الشريفين.
وبيّن المتسابق ناصر الدين إبراهيم علي من جمهورية غانا أن مجمع الملك فهد يُعد صرحًا عظيمًا ومفخرة من مفاخر المملكة، مشيدًا بما يقوم به من أعمال جليلة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، واصفًا إياه بأنه يسد ثغرة كبيرة في العالم الإسلامي. ورفع جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يقدمانه من دعم متواصل لمثل هذه الأعمال المباركة التي ينتفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.
من جانبه، أشاد المتسابق محمد مبشر من جمهورية ميانمار بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وطباعة ونشر كتاب الله الكريم بلغات متعددة تواكب احتياجات المسلمين في العالم، منوهًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إيصال رسالة المملكة الإسلامية إلى العالم. وأكد أن ميانمار تستقبل سنويًا آلاف النسخ من المصاحف الشريفة التي يوزعها المجمع، واصفًا إياها بأنها من أثمن الهدايا التي تصل إلى المسلمين هناك.
يُذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يشرف عليه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يُعد أحد أكبر المؤسسات المتخصصة عالميًا في طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، حيث طبع منذ إنشائه ملايين النسخ من القرآن الكريم بمختلف القراءات واللغات، وزّعها في شتى أنحاء العالم، مما يجعله شاهدًا بارزًا على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، بفضل الله ثم بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة – أيدها الله –.