المملكة تدين وتستنكر إقدام أحد المتطرفين في مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين؛ لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلمٍ من السلطات المحلية التي صرّحت له بالقيام بجريمته النكراء.