في إنجاز طبي جديد.. "سعود الطبية" تنجح في أولى عمليات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن نجاح أولى عمليات استبدال المفاصل الصناعية باستخدام تقنية الروبوت، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مجال جراحات العظام الدقيقة.
وشملت العمليات الناجحة حالتين نوعيتين: الأولى لمريضة ستينية كانت تعاني من خشونة متقدمة وآلام مزمنة في الركبة أثّرت على نشاطها اليومي، والثانية لفتاة عشرينية كانت تعاني من احتكاك وتشوه خلقي في مفصل الورك الأيسر، ما انعكس سلبًا على جودة حياتها.
وتُعد هذه الخدمة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية في مجال العظام، حيث تتيح تقنية الروبوت إجراء عمليات استبدال الركبة الكاملة والجزئية، إضافة إلى استبدال مفصل الحوض بدقة عالية، من خلال تخطيط محوسب يضمن نتائج دقيقة ويقلل من هامش الخطأ البشري.
وأُجريت العمليات بمشاركة كل من الدكتور ماجد شقير والدكتور إبراهيم السرحاني، وتحت إشراف رئيس وحدة المفاصل الدكتور طلال الشهري.
وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن تدشين هذه الخدمة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتسخير التقنيات الحديثة في خدمة المرضى، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.