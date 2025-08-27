في إنجاز طبي جديد.. "سعود الطبية" تنجح في أولى عمليات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت

وشملت العمليات الناجحة حالتين نوعيتين: الأولى لمريضة ستينية كانت تعاني من خشونة متقدمة وآلام مزمنة في الركبة أثّرت على نشاطها اليومي، والثانية لفتاة عشرينية كانت تعاني من احتكاك وتشوه خلقي في مفصل الورك الأيسر، ما انعكس سلبًا على جودة حياتها.