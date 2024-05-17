خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال معاليه: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).