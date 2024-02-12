"ملكية العلا" تُطلق لعبة "البحث عن الأمل".. المغامرون ينطلقون من أجل حماية النمر العربي

وتعكس اللعبة التزام الهيئة بنشر الوعي لدى الأجيال القادمة، وحماية النمر العربي المصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، مع تقديرات بوجود عديد من النمور في البرية، وتبرز جهود الهيئة في حمايته من خلال برنامج الإكثار في مدينة الطائف، الذي شهد ولادة عديد من الهراميس (وهو الاسم الذي يطلق على صغار النمر العربي ومفرده هرماس) خلال السنوات القليلة الماضية يحمل أحدها اسم "أمل"، حيث ولد عام 2022، إضافة إلى ولادة 7 هراميس خلال عام 2023.