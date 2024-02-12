"ملكية العلا" تُطلق لعبة "البحث عن الأمل".. المغامرون ينطلقون من أجل حماية النمر العربي

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توسّع مبادرتها في مجال الألعاب الرقمية، وإطلاق لعبة "البحث عن الأمل" "Quest for Hope"على منصتَي روبلوكس وديسنترالاند، وتتمحور اللعبة حول الحفاظ على النمر العربي، حيث ينطلق اللاعبون في رحلة افتراضية لحماية عدد من النمور العربية والحفاظ عليها.
وتعكس اللعبة التزام الهيئة بنشر الوعي لدى الأجيال القادمة، وحماية النمر العربي المصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، مع تقديرات بوجود عديد من النمور في البرية، وتبرز جهود الهيئة في حمايته من خلال برنامج الإكثار في مدينة الطائف، الذي شهد ولادة عديد من الهراميس (وهو الاسم الذي يطلق على صغار النمر العربي ومفرده هرماس) خلال السنوات القليلة الماضية يحمل أحدها اسم "أمل"، حيث ولد عام 2022، إضافة إلى ولادة 7 هراميس خلال عام 2023.
وتعزز التجربة الوجود الرقمي للعلا في عالم الميتافيرس الذي أطلق عام 2022؛ ليتيح للزوار بداية رحلة افتراضية إلى مدينة الحجر الأثرية، التي تعد أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويتيح توسّع الهيئة في عالم الميتافيرس زيادة الوعي بأهمية حماية النمر العربي لدى الأجيال الناشئة المرتبطة بالتقنية على مستوى عالمي، ويُعد استخدام التقنيات الافتراضية خطوة مبتكرة لدعم جهود رؤية العلا في تعزيز الابتكار والتقدم التقني.