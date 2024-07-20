"جامعة شقراء" تعلن موعد استقبال طلبات القبول في برنامج "التجسير" للتمريض والمختبرات

وأوضحت الجامعة أن من أهمّ شروط القبول أن يكون المتقدّم حاصلًا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصص المتقدم عليه، وألّا يقلّ المعدل التراكمي عن 2.5 من 5 أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم تصنيفٌ وتسجيل مهني سارٍ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص المتقدم عليه.