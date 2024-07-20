"جامعة شقراء" تعلن موعد استقبال طلبات القبول في برنامج "التجسير" للتمريض والمختبرات

أعلنت جامعة شقراء عن موعد استقبال طلبات القبول على برامج الترقية الأكاديمية "التجسير" لتخصصات علوم التمريض - المختبرات الطبية للعام الجامعي 1446هـ.
وحددت الجامعة فترة التقديم ابتداء من الأحد 22 محرم 1446هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح الخميس 26 محرم ، عبر الرابط التالي: tajseer.su.edu.sa.
وبيّنت الجامعةُ آليةَ الدراسة في البرنامج، لافتة إلى أنها ستكون انتظامًا حضوريًّا مسائيًّا وبرسوم دراسية، ولغة الدراسة ستكون الإنجليزيةَ، ومدة البرنامج 4 فصول دراسية و6 أشهر تدريب الامتياز.
وأوضحت الجامعة أن من أهمّ شروط القبول أن يكون المتقدّم حاصلًا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصص المتقدم عليه، وألّا يقلّ المعدل التراكمي عن 2.5 من 5 أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم تصنيفٌ وتسجيل مهني سارٍ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص المتقدم عليه.
وأكّدت ضرورةَ اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة؛ وهي: توفل CBT 97 درجة، أو PBT 400 درجة، أو IBT 32 درجة، أو ستب 52 درجة، أو آيلتس 3.5 درجة.
وأوضحت الجامعة أن مقرات الدراسة ستكون في محافظات شقراء والقويعية والدوادمي، والرسوم الدراسية ستكون 800 ريال للساعة المعتمدة في تخصص التمريض، و750 ريالًا للساعة المعتمدة في تخصص المختبرات الطبية.