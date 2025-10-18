"الأمن البيئي" يضبط مخالفات رعي وإشعال نار داخل محميتين ملكيتين ويطبّق العقوبات النظامية

في جهود متواصلة لحماية البيئة وتعزيز الالتزام بالأنظمة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفتيْن منفصلتيْن لنظام البيئة داخل محميتين ملكيتين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية.
وأوضحت القوات أنها ضبطت مواطنًا ارتكب مخالفة بيئية برعي (6) متون من الإبل في مواقع يُحظر فيها الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لمثل هذه المخالفة تبلغ (500) ريال عن كل متن.
كما ضبطت مقيمًا من الجنسية اليمنية في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، لمخالفته تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تصل الغرامة إلى (3,000) ريال وفق الأنظمة المعتمدة.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.