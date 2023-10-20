"إغاثي الملك سلمان" يدشن 6 مشاريع في الأمن الغذائي والإيوائي والصحي لللاجئين السوريين بالأردن

وأردف "الربيعة" أنه امتدادًا لهذا الدور فإننا نسعد اليوم بتوقيع وتدشين حزمة من مشاريع الأمن الغذائي والإيوائي والصحي للاجئين السوريين بتكلفة (19.478.038) دولارًا أمريكيًا ليبلغ إجمالي ما تم تقديمه لهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها (6.141.595.375) دولارًا، منها (162.358.892) دولارًا لتنفيذ 121 مشروعًا بالمملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن الزيارة تأتي في ظروف صعبة يمر بها العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص؛ بسبب ما ألم بها من كوارث وأزمات، إلا أننا ندرك أن الشعوب المكلومة تعلق آمالها صوب المنظمات الإنسانية بوصفها الملاذ الأمن لها؛ ولكون منسوبيها يغامرون بأرواحهم في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية بمناطق النزاع؛ سعيًا لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم دون مساومة على المبادئ الإنسانية التي يعملون لأجلها، مؤكدًا أهمية الاضطلاع بمسؤولياتنا لدعم تلك المنظمات بما يمكنها من الوفاء بالتزامها تجاه المحتاجين، داعيًا لتضافر جهود المجتمع الدولي لتوفير الضمانات الكافية لحماية فرق العمل الإنساني ضد الانتهاكات التي تمارس بحق العاملين في ميادين العمل الإنساني، مشددًا على أهمية حماية ودعم المدنيين العزل وخصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن.