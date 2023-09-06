أخشى أن يحدث قريبًا.. "عجب": شركات التأمين الجشعة تُمهِّد لزيادة أسعارها وفرضها بطريقة إلزامية

ويضيف "عجب" قائلًا: "علينا أن نعترف بأن رائد شركات التأمين يجب ألا يكون الربا والغرر، وإنما خدمة المجتمع، بمواساة وتذليل الصعاب أمام أفراد الطبقة الكادحة، التي لا تستطيع إصلاح المركبة، مع تحقيق أرباح معقولة، علينا أن نعترف بأن الغلاء يرهق السائقين الملتزمين، لا المتهورين، علينا أن نعترف بأن أكثر الحوادث المروريّة تتسبّب بها السيدات، كما نرى ذلك عادة على جانب الطريق حين يحضر "نجم" لمباشرة الحادثة، وكما صرح بذلك أحد مختصي قطاع التأمين، حين ذكر "أن الحوادث الشنيعة يرجع سببها للمرأة، بسبب عدم ملاحظتها السريعة، وعدم إدراكها للخطر مثل الرجل، وأنه رغم التزامها بتعاليم المرور لكنها تنشغل في الغالب بأمورٍ جانبية تؤثر على تركيزها!".