لافتات مزودة بشعار "الأمانة".. 50% ارتفاعًا في أسعار خدمات المغاسل بجازان!

رصدت "سبق" قيام مغاسل في مدينة جازان بوضع لافتات في مقدمة المحال مزودة بشعار أمانة منطقة جازان، تُظهر تغيير أسعار الخدمات وارتفاعها بما نسبته 50%، وسط تساؤلات واستغراب من العملاء؛ فيما قال عاملون في عدد من المغاسل إنهم متمسكون بالتسعيرة القديمة للحفاظ على العملاء على الرغم من السماح بالرفع.
وكانت "سبق" قد رصدت -في وقت سابق- وضع لافتات في عدد من المغاسل في محافظة العارضة شرق المنطقة، تكشف تغيير الأسعار؛ غير أن بلدية المحافظة نفت ذلك، وقامت بجولة لإزالة شعار الأمانة في ردٍّ تَلَقّته "سبق" وقتها قبل أن يتم اليوم رصد لافتات أخرى بمغاسل في مدينة جازان خارج المحافظة؛ معززة بشعار الأمانة تُوَضح تغيير الأسعار.
واشتكى مواطنون من استمرار بعض المغاسل في رفع أسعار خدماتها 50% بواقع ثلاثة ريالات، بدلًا من ريالين، وقال البعض إن هناك مغاسل لا تزال تحتفظ بالسعر القديم، وبيّن عمال في عدد من المغاسل لـ"سبق" أن الأسعار ارتفعت نتيجة لزيادة التكاليف التشغيلية، التي تجاوزت ما نسبته 100%، على حد قولهم.