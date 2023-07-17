لافتات مزودة بشعار "الأمانة".. 50% ارتفاعًا في أسعار خدمات المغاسل بجازان!

وكانت "سبق" قد رصدت -في وقت سابق- وضع لافتات في عدد من المغاسل في محافظة العارضة شرق المنطقة، تكشف تغيير الأسعار؛ غير أن بلدية المحافظة نفت ذلك، وقامت بجولة لإزالة شعار الأمانة في ردٍّ تَلَقّته "سبق" وقتها قبل أن يتم اليوم رصد لافتات أخرى بمغاسل في مدينة جازان خارج المحافظة؛ معززة بشعار الأمانة تُوَضح تغيير الأسعار.