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بالصور.. الأمطار تُغرق أحد أنفاق حي المناخ بالرياض.. الحركة تعطّلت أكثر من 6 ساعات
وثّقتها عدسة "سبق" وسط تأخر وصول فرق الدفاع المدني للوقوف على الموقع
أدّت هطولات الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض، أمس، إلى غرق أحد الأنفاق في حي المناخ بالرياض، وغرق المركبات؛ نتيجة فشل عمليات التصريف.
وأدّى غرق النفق إلى تعطّل حركة السير في النفق أكثر من 6 ساعات، وسط انتظار وتأخر وصول فرق الدفاع المدني للموقع والوقوف عليه.
ووثقت عدسة "سبق" بعض الصور التي أظهرت ارتفاع منسوب المياه في النفق، وتعطّل الحركة.