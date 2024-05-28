برعاية "الهمزاني".. افتتاح قاعة لتدريب وتأهيل مصابي التصلب المتعدد بالشرقية

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني، دشنت جمعية أرفى للتصلب المتعدد مساء أمس الاثنين ‏القاعة التدريبية المعدة للبرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل والمخصصة لمستفيدي الجمعية ومصابي التصلب المتعدد بمقر الجمعية بمدينة الدمام، بحضور الدكتورة نورة الأزيمع مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .