برعاية "الهمزاني".. افتتاح قاعة لتدريب وتأهيل مصابي التصلب المتعدد بالشرقية

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني، دشنت جمعية أرفى للتصلب المتعدد مساء أمس الاثنين القاعة التدريبية المعدة للبرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل والمخصصة لمستفيدي الجمعية ومصابي التصلب المتعدد بمقر الجمعية بمدينة الدمام، بحضور الدكتورة نورة الأزيمع مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
وقدمت المدير التنفيذي بجمعية أرفى ريما العتيبي عرضاً مرئياً عن الجمعية وأهدافها ورؤيتها مقدمة شكرها لوقف نوال بنت محمد الراجحي على دعمها وتكفلها بتجهيز القاعة والتي ستعود بالفائدة على مستفيدي الجمعية والمصابين من خلال دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة على أيدي مدربين ومختصين .
من جانبها أشادت الدكتورة نورة الأزيمع بجهود الجمعية وسعيها الدائم لتنفيذ مبادرات تنعكس إيجاباً على مصابي التصلب المتعدد ومن خلال تقديم دورات وورش عمل توعوية هامة .
وأضافت الأزيمع، نسعد في صحة الشرقية بتقديم كامل الدعم للجمعية مما يساهم في نجاح هذه المبادرة ليكون لها نتائج ملموسة بتدريب هذه الفئة الغالية .