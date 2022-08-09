أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية المعالجة العاجلة للتشوه البصري

أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أهمية المعالجة العاجلة لحالات التشوه البصري في المنطقة، وتقييم المشهد الحضري بمستوى عالٍ يُعبّر عن المكانة الخاصة للعاصمة الرياض.