وكالة فيتش ترفع تصنيف "التعاونية" إلى "A" ورؤية مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية لشركة التعاونية للتأمين من "A-" إلى "A"، ونظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت أيضًا التصنيف الوطني IFS إلى AAA (sau) من AA+(sau).
ويعد هذا التصنيف الذي حصلت عليه التعاونية مؤخرًا من أعلى التصنيفات في أسواق التأمين بالشرق الأوسط، حيث يعكس الأداء المالي القوي المستدام للشركة مدعوماً بمعايير اكتتاب وتسعير حكيمة، وملف أعمال يعد الأكثر تفضيلاً في المملكة، فضلاً عن قوة رأس المال والكفاية الجيدة للاحتياطي.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للتعاونية عثمان القصبي أن هذا التصنيف يؤكد قوة التعاونية وقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية مكّنتها من تحقيق رؤيتها بأن تكون أكبر شركة تأمين في المملكة والشرق الأوسط وفقاً لما رسمته استراتيجية التعاونية 2025.
وأضاف "القصبي" أن هذ التصنيف يعكس أيضاً ثقة العملاء والشركاء والمساهمين، التي نعتبرها دافعًا رئيسيًّا ومحفزاً لكل نجاح حققته التعاونية على مدى 37 عامًا.
وفي هذا الإطار، أوضح بيان أصدرته "فيتش" خلال الأسبوع الماضي، أن تصنيف التعاونية يستند على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها التحسن الكبير في الأداء المالي حيث ارتفع متوسط العائد على حقوق المساهمين للثلاث سنوات الأخيرة إلى 12%، وهو ما تعتبره فيتش قويًّا جدًّا، مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار، كما تحسن معدل الخسارة العام لتأمينات غير الحياة إلى 80% مدعوماً بتحسينات أجرتها الشركة على عملية التسعير لمواجهة التضخم في مطالبات تأمينات الصحة والمركبات.
وأكدت فيتش أن "التعاونية" تمتلك ملف أعمال قويًا وصفته بأنه الأكثر تفضيلاً في قطاع التأمين السعودي، سواءً من حيث النطاق التشغيلي الكبير للشركة، وقيادتها لأعمال الامتياز التجاري داخل القطاع، فضلًا عن المزايا التنافسية القوية التي تتميز بها.
وذكرت "فيتش" أن التعاونية واحدة من أكبر شركات التأمين في السعودية، حيث سجلت زيادة بنسبة 40% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) الذي بلغ 14.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2022، كما بلغ 9.7 مليارات ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2023.
وتعد الرسملة القوية والنمو المالي أحد أهم عناصر التقييم التي استندت عليها فيتش لمنح التعاونية تصنيف"A"، بالإضافة إلى الكفاية الجيدة للاحتياطيات، حيث أشارت الوكالة إلى أن "التعاونية" تحدد احتياطياتها عند أفضل مستويات التقدير بناءً على التقييم المستمر للنتائج التاريخية وتوقعات المطالبات المستقبلية مما يساعد على الحد من تأثير المطالبات الكبيرة على كفاية الاحتياطي، فيما تحسنت جودة احتياطيات الشركة بشكل كبير منذ عام 2018.
وأفادت "فيتش" أن مخاطر الاستثمار في "التعاونية" منخفضة، حيث يشكل النقد وما يعادله والودائع والأوراق المالية النسبة الأكبر في المحفظة الاستثمارية للتعاونية بنحو 90% بنهاية عام 2022.