وكالة فيتش ترفع تصنيف "التعاونية" إلى "A" ورؤية مستقبلية مستقرة

وفي هذا الإطار، أوضح بيان أصدرته "فيتش" خلال الأسبوع الماضي، أن تصنيف التعاونية يستند على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها التحسن الكبير في الأداء المالي حيث ارتفع متوسط العائد على حقوق المساهمين للثلاث سنوات الأخيرة إلى 12%، وهو ما تعتبره فيتش قويًّا جدًّا، مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار، كما تحسن معدل الخسارة العام لتأمينات غير الحياة إلى 80% مدعوماً بتحسينات أجرتها الشركة على عملية التسعير لمواجهة التضخم في مطالبات تأمينات الصحة والمركبات.