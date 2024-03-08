لتشمل مطار كراتشي.. اتفاق سعودي- باكستاني لتوسيع "الطريق إلى مكة"

وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتنسجم مع رؤية السعودية 2030، إلى تسهيل إجراءات الحج للحجاج من خلال إنهاء الإجراءات الجمركية والصحية وفرز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي السماح لهم بالدخول إلى السعودية كأنها رحلة داخلية، بالإضافة إلى نقل أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.