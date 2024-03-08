لتشمل مطار كراتشي.. اتفاق سعودي- باكستاني لتوسيع "الطريق إلى مكة"

توصلت المملكة وباكستان إلى اتفاق لتوسيع مبادرة "الطريق إلى مكة"، لتشمل مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي، بعد مطار إسلام آباد الدولي.
وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتنسجم مع رؤية السعودية 2030، إلى تسهيل إجراءات الحج للحجاج من خلال إنهاء الإجراءات الجمركية والصحية وفرز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي السماح لهم بالدخول إلى السعودية كأنها رحلة داخلية، بالإضافة إلى نقل أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.
وأكد المسؤولون الباكستانيون في إقليم السند أنهم يعملون على تلبية جميع المتطلبات في أقرب وقت ممكن لتنفيذ المبادرة في مطار كراتشي.
يأتي ذلك بعد زيارة وفد سعودي مكون من 12 عضوًا لمطار كراتشي وبحث إمكانية توسيع المشروع الذي يسمح بتخليص الإجراءات من داخل المطار في باكستان .
وأعربت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية سابقًا عن رغبتها في توسيع هذه المبادرة لتشمل مطارات عدة مدن، بالإضافة إلى كراتشي التي تشهد ازدحامًا كبيرًا في المطار.