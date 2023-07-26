أشجار المانجروف.. ثروة طبيعية نادرة وجهود كبيرة بملكية ينبع للحفاظ عليها وضمان استدامتها

وتعد أشجار المانجروف ثروة طبيعية نادرة ذات قيمة بيئية واقتصادية مهمة جدًّا حيث تلعب دورًا مهمًّا في منع تغير المناخ بتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه بشكل أكثر كفاءة من الغابات الأخرى، كما أن لها أهمية بيئة حيث تعد حاضنًا طبيعيًّا لصغار الأسماك والقشريات بوجه عام وتستخدم كمقياس لصحة البيئة البحرية.