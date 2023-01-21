"الندوة العالمية" تنظم احتفالية للزواج الجماعي بإندونيسيا

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، احتفالية كبيرة للزواج الجماعي في عدد من المناطق في أرجاء إندونيسيا.
وعقدت المناسبة في ثلاث مناطق: (جاوى جاكرتا العاصمة - وجاوى الغربية - وجاوى الوسطى)، بمشاركة (41) شابًا وشابة من المقبلين على الزواج، وبحاجة إلى المساعدة أمام التكاليف الباهظة التي تصرف أكثرهم عن فكرة الزواج.
حضر الاحتفالية في المناطق الثلاث عدد كبير من الشخصيات الرسمية العامة والبارزة من ممثلي الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان، ورؤساء الجمعيات وأهالي المشاركين، والذين عبروا عن امتنانهم للندوة العالمية على مبادرتها الاجتماعية التي أعانت الشباب على تحقيق حلم الزواج والاندماج المجتمعي.
وأشار مدير مكتب الندوة، أأنح سانداي، إلى أن مكتب الندوة قدّم ذلك المشروع في إطار عمل الندوة واستراتيجيتها في رعاية الشباب وتأهيلهم للحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري، كما ثمّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها للبرامج الشبابية والإنسانية في كافة المجالات الحياتية التي يحتاجها الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.