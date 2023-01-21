"الندوة العالمية" تنظم احتفالية للزواج الجماعي بإندونيسيا

وأشار مدير مكتب الندوة، أأنح سانداي، إلى أن مكتب الندوة قدّم ذلك المشروع في إطار عمل الندوة واستراتيجيتها في رعاية الشباب وتأهيلهم للحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري، كما ثمّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها للبرامج الشبابية والإنسانية في كافة المجالات الحياتية التي يحتاجها الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.