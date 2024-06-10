وزير الإعلام يزور جناح "سدايا" في ملتقى إعلام الحج ويطلع على خدماتها الرقمية لضيوف الرحمن

زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المشارك في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، الذي تشارك فيه الهيئة بوصفها مُمكِّنًا رقميًّا عبر جناح يضم عروضًا متنوعة لمنتجاتها الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.