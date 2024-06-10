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وزير الإعلام يزور جناح "سدايا" في ملتقى إعلام الحج ويطلع على خدماتها الرقمية لضيوف الرحمن

ابتداء من وصولهم مرورًا بتأديتهم المناسك حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة ويُسر
وزير الإعلام سلمان الدوسري يطلع على خدمات سدايا الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن
وزير الإعلام سلمان الدوسري يطلع على خدمات سدايا الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن

زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المشارك في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، الذي تشارك فيه الهيئة بوصفها مُمكِّنًا رقميًّا عبر جناح يضم عروضًا متنوعة لمنتجاتها الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

واطلع وزير الإعلام على الخدمات والتطبيقات الرقمية التي سخَّرتها "سدايا" لدعم الجهات الحكومية العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ابتداء من وصولهم إلى السعودية، مرورًا بتأديتهم مناسك الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة ويُسر بإذن الله.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
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سلمان الدوسري
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مناسك الحج
موسم حج 1445هـ
ملتقى إعلام الحج

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