لتحرير الحركة المرورية.. "أمانة الطائف" تواصل تنفيذ أعمال سفلتة مشروع الطريق الدائري الأوسط

وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قد وقف مؤخرًا على سير العمل بمشروع سفلتة المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسط، بعد أن تمت معالجة كل الملاحظات، وتجاوز العقبات لإنجاز الطريق الذي يحقق رابطًا تكامليًّا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة من جنوبها إلى شمالها، ويربط حال الانتهاء منه بين طريقي الجنوب والسيل، مرورًا بامتداد محور (شرق- غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا، وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر؛ مما يتيح استيعاب التدفق المروري العالي على هذا المحور الهام.