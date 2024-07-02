لتحرير الحركة المرورية.. "أمانة الطائف" تواصل تنفيذ أعمال سفلتة مشروع الطريق الدائري الأوسط

ضمن مشروعات دعم الطرق الداخلية، وتعزيز البنية التحتية للخدمات البلدية بالمحافظة، تُواصل آليات أمانة الطائف تنفيذ أعمال سفلتة مشروع الطريق الدائري الأوسط، بما يخدم النهضة العمرانية والنمو السكاني بالمدينة.
ويُعَد هذا الطريق أحد أهم محاور ربط الطرق العامة ببعضها، وداعمًا رئيسيًّا لتحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويبلغ طول المرحلة الجاري العمل فيها 10 كيلومترات.
وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قد وقف مؤخرًا على سير العمل بمشروع سفلتة المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسط، بعد أن تمت معالجة كل الملاحظات، وتجاوز العقبات لإنجاز الطريق الذي يحقق رابطًا تكامليًّا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة من جنوبها إلى شمالها، ويربط حال الانتهاء منه بين طريقي الجنوب والسيل، مرورًا بامتداد محور (شرق- غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا، وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر؛ مما يتيح استيعاب التدفق المروري العالي على هذا المحور الهام.
وتسعى الأمانة إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية ووسط المدينة، وسرعة نقل حركة المركبات بالضواحي والمراكز السياحية والمرافق الحيوية؛ كمطار الطائف الدولي، والجامعة، ومواقيت الحج والعمرة بيسر وسهولة، ودون الحاجة إلى الدخول إلى وسط المدينة الذي يشهد من الأساس ضغطًا مروريًّا مرتفعًا، ويجري العمل حاليًا بالمشروع بوتيرة متسارعة مع تمهيد ودكّ أجزاء واسعة من الطريق تمهيدًا لأعمال السفلتة.