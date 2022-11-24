"العجلان": نجاح مزاد جوهرة أبحر الثاني يعكس قوة السوق العقارية وثقة المستثمرين

أكد رجل الأعمال السعودي سعد بن محمد العجلان أن نجاح تسويق وبيع مخطط جوهرة أبحر، والذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع يعكس قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين بالسوق العقارية الواعدة، مبينًا أن المزاد شكل علامة فارقة في حرص المواطن والمستمر على الشراء بأسعار تنافسية مقابل خدمات ومواقع إستراتيجية في أبحر أحد أفضل الواجهات في جدة .
وتفصيلاً، أوضح "العجلان" أن مخطط جوهرة أبحر للمالك والمطور أبناء الشيخ محمد السعد العجلان يعد من المخططات النموذجية والمتطورة والتي تواكب بتصاميمها مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التصاميم الهندسية ووفرة الخدمات واستخدام الطاقة النظيفة والتشجير لكامل المخطط للمحافظة على البيئة.
ونوه "العجلان" بما شهده المزاد من الاحتفال بفوز المنتخب السعودي بالعرضة السعودية وسط الحضور اللافت من المواطنين والمستثمرين والمطورين والمهتمين بالسوق العقارية بالمملكة.
وبيّن "العجلان"، في ختام تصريحه، أن تحقيق المزاد الثاني مبيعات قاربت من 200 مليون ريال مقابل 76 قطعة سكنية وقطعتين تجاريتين يعكس نجاح شركة إتقان في التسويق العقاري للمنتجات وثقة المستثمرين، مقدمًا الشكر لإتقان وسائر العاملين بها على تميزهم في إدارة المزاد وتوظيف أفضل التقنيات المتطورة لاستيعاب أكبر عددٍ من الراغبين في التنافس في شراء القطع المعروضة.