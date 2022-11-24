"العجلان": نجاح مزاد جوهرة أبحر الثاني يعكس قوة السوق العقارية وثقة المستثمرين

أكد رجل الأعمال السعودي سعد بن محمد العجلان أن نجاح تسويق وبيع مخطط جوهرة أبحر، والذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع يعكس قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين بالسوق العقارية الواعدة، مبينًا أن المزاد شكل علامة فارقة في حرص المواطن والمستمر على الشراء بأسعار تنافسية مقابل خدمات ومواقع إستراتيجية في أبحر أحد أفضل الواجهات في جدة .