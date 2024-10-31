البنك العربي الوطني يختتم مشاركته الناجحة في مؤتمر ومعرض سيملس السعودية 2024 ويستعرض رؤيته حيال مستقبل الصناعة المصرفية الرقمية

اختتم البنك العربي الوطني anb مشاركته الفاعلة في معرض سيملس السعودية 2024 الذي أُسدل الستار على فعالياته مؤخراً، بحضور ما يزيد عن 350 من المتحدثين المتخصصين والخبراء وحضور أكثر من 25 ألف زائر.
وجدد البنك هذا العام رعايته البلاتينية للمؤتمر، واستعرض من خلال جناحه في المعرض المصاحب أحدث الحلول المبتكرة التي أطلقها البنك في مجال التقنية المالية والمصرفية والمدفوعات الرقمية، فيما أثمرت مشاركته عن إبرام مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات الرائدة عالمياً ومحلياً لتطوير المنظومة البنكية في قطاعيّ التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية في قطاع المصارف وتقديم خدمات البيانات.
واعتبر الأستاذ عايض الزهراني الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي الوطني أن رعاية ومشاركة البنك الفاعلة في فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس السعودية، تأتي في سياق الدور الريادي الذي يضطلع به البنك في مجال المصرفية الرقمية، واستناداً إلى تجربته الثرية في هذا المجال والتي تضعه ضمن قائمة أكثر الجهات تقدّماً في قطاع التحول الرقمي وما يرتبط به من أدوات وتقنيات مبتكرة وذكية من شأنها إحداث نقلة نوعية في خدمات الصناعة المصرفية.
حيث أبرم البنك في هذا الجانب اتفاقيات تعاون كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)، وشركة "هايبر باي HyperPay" وشركة "ون كارد OneCard"، واتفاقية مع شركة "قنوات Channels by STC"، و شركة "أمريكان إكسبريس السعودية American Express Saudi Arabia" في الوقت الذي أبرم فيه البنك مذكرة تعاون مع شركة هكبه واختتم سلسلة الاتفاقيات بتوقيع مذكرة تعاون مع شركة تكامل القابضة.
من جانب آخر؛ فقد سجّل رؤساء قطاعات الأعمال والخبراء في البنك مشاركتهم في الجلسات الحوارية وورش النقاشات التي تخللتها أعمال المؤتمر. حيث قدّم الأستاذ فارس الحوشان رئيس المصرفية الرقمية للبنك العربي الوطني رؤيته في الخدمات المصرفية والمدفوعات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ستعيد تشكيل رحلة الخدمات المصرفية والمدفوعات.
وتحدّث الأستاذ عبدالرحمن أحمد الرئيس التنفيذي للتحول الاستراتيجي في جلستين حواريتين عن الفرص المحورية لدفع التغيير والتحول في المجال البنكي باستخدام الذكاء الاصتناعي بالاضافة الى استراتيجية البنك في اطار تقديم خدمات المصرفية المفتوحة.
وشارك الأستاذ عبدالله المسعود، رئيس التكامل وهندسة الحلول التقنية في البنك العربي الوطني، في جلسة حوارية عن تطور الخدمات المصرفية المفتوحة ومستقبلها، ودور البنك المركزي الإيجابي وبرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030 في دعم البنوك وتمكين الشركات التقنية المالية.
وفي جلسة حوارية رابعة، شارك الأستاذ لاديل باتيل مستشار أول التحليلات المتقدمة في البنك التعريف بالخدمات المصرفية السحابية، وأثرها النوعي في إثراء جودة الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع آفاقها.