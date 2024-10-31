البنك العربي الوطني يختتم مشاركته الناجحة في مؤتمر ومعرض سيملس السعودية 2024 ويستعرض رؤيته حيال مستقبل الصناعة المصرفية الرقمية

واعتبر الأستاذ عايض الزهراني الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي الوطني أن رعاية ومشاركة البنك الفاعلة في فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس السعودية، تأتي في سياق الدور الريادي الذي يضطلع به البنك في مجال المصرفية الرقمية، واستناداً إلى تجربته الثرية في هذا المجال والتي تضعه ضمن قائمة أكثر الجهات تقدّماً في قطاع التحول الرقمي وما يرتبط به من أدوات وتقنيات مبتكرة وذكية من شأنها إحداث نقلة نوعية في خدمات الصناعة المصرفية.