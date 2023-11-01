"الفيصل" في أحدث قصائده: يا بندر امزج فايح البنّ والهيل.. ‏وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه

إن قلت وش لونك؟ فلانيب بالحيل ** همي كبير وداخل القلب علّه

عيّا يرد الصّبح مسترسل الليل ** وعيّا يقوم الحظ من طيحةٍ له

رجلي وغيري راكبٍ صهوة الخيل ** أشقى وغيري ياخذ الكار كلّه

يا بندر امزج فايح البنّ والهيل ** وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه

أبا اطرد هموم تلاطم كما السّيل ** كل ما بغى يدله فوادي تتلّه

عجزت متوني وارتدم فوقي الشّيل ** والرّجل جاها من حصا الدرب خلّه

تمشي جروح الوقت في خافقي غيل ** وتلمع سيوف الضّيم في الوجه سلّه

إن قمت طقّ الغار راسي من الميل ** وإن جيت أبا اقعد فوق جمرٍ وملّه.