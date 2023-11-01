"الفيصل" في أحدث قصائده: يا بندر امزج فايح البنّ والهيل.. ‏وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه

نشر المستشارُ بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، على حسابه في "x"، قصيدةً لوالده أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل "دايم السيف"، وصورة تجمعهما؛ حيث وردت القصيدة بعنوان "يا بندر امزج فايح البنّ والهيل**وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه".
وفيما يلي القصيدة والتي تعتبر أحدث قصيدة له:
إن قلت وش لونك؟ فلانيب بالحيل ** همي كبير وداخل القلب علّه
عيّا يرد الصّبح مسترسل الليل ** وعيّا يقوم الحظ من طيحةٍ له
رجلي وغيري راكبٍ صهوة الخيل ** أشقى وغيري ياخذ الكار كلّه
يا بندر امزج فايح البنّ والهيل ** وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه
أبا اطرد هموم تلاطم كما السّيل ** كل ما بغى يدله فوادي تتلّه
عجزت متوني وارتدم فوقي الشّيل ** والرّجل جاها من حصا الدرب خلّه
تمشي جروح الوقت في خافقي غيل ** وتلمع سيوف الضّيم في الوجه سلّه
إن قمت طقّ الغار راسي من الميل ** وإن جيت أبا اقعد فوق جمرٍ وملّه.