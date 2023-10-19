اختيار المملكة لاحتضان الدورة الـ26 للجمعية العامة لـ"السياحة العالمية" في 2025

ورفع وزير السياحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يقدمانه من دعم غير محدود لقطاع السياحة في المملكة، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين تؤكد التزام المملكة بقيادة قطاع السياحة العالمي إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتعاونًا, وتعكس الإنجازات المهمة التي تحققت في المجلس التنفيذي الذي تولت المملكة قيادته في 2023م, موضحًا أن رئاسة المجلس التنفيذي وضعت خلال هذا العام خارطة طريق واضحة وشاملة استهدفت دعم التعاون العالمي والمبادرات الرائدة.