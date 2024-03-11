المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبيا

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود العربية والدولية كافة؛ الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، معبرةً عن وقوف المملكة وتضامنها مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق، ويحقّق مصالحه الوطنية.