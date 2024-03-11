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المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبيا

جدّدت التأكيد على موقفها الداعم للجهود كافة لتحقيق الأمن والاستقرار بالدولة الشقيقة
المملكة ترحب بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية بليبيا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، وضمّ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة؛ لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية في ليبيا الشقيقة.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود العربية والدولية كافة؛ الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، معبرةً عن وقوف المملكة وتضامنها مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق، ويحقّق مصالحه الوطنية.

وزارة الخارجية
المملكة العربية السعودية

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