"الندوة العالمية" تنشئ مستوصفًا طبيًا لإنقاذ أهالي غينيا كوناكري من الأوبئة

وأوضح مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري الدكتور محمد مختار جالو أن المستوصف الطبي الجديد يسهم بشكل ملحوظ في علاج الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمنطقة؛ وأهمها الملاريا التي تتسبب في وفاة العشرات من الضحايا يوميًا، وكذلك الكوليرا والحمى، كما يقدم المستوصف العديد من الخدمات الطبية الأخرى الضرورية، ويعد المركز الأول بالمنطقة لتقديم الرعاية الصحية التي يحتاجها السكان والأهالي.