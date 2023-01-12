"الندوة العالمية" تنشئ مستوصفًا طبيًا لإنقاذ أهالي غينيا كوناكري من الأوبئة

شيّد مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في غينيا كوناكري مستوصفًا طبيًا جديدًا في منطقة (كانكان) التي تبعد عن العاصمة كوناكري بـ(750) كم على مساحة 150م2.
ويضم المستوصف مكتبًا إداريًا وصالة انتظار وغرفتي فحوصات طبية وغرفة طوارئ ومختبرًا وصيدلية.
وأوضح مدير مكتب الندوة في غينيا كوناكري الدكتور محمد مختار جالو أن المستوصف الطبي الجديد يسهم بشكل ملحوظ في علاج الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمنطقة؛ وأهمها الملاريا التي تتسبب في وفاة العشرات من الضحايا يوميًا، وكذلك الكوليرا والحمى، كما يقدم المستوصف العديد من الخدمات الطبية الأخرى الضرورية، ويعد المركز الأول بالمنطقة لتقديم الرعاية الصحية التي يحتاجها السكان والأهالي.
وأثنى "جالو" على جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، وما تقدمه من جهود إنسانية في مجال الصحة والرعاية الطبية التي تسهم في رعاية الناس وحمايتهم من الأمراض المنتشرة في المنطقة.
بدورهم، عبّر الأهالي عن فرحتهم بالمستوصف وتقديرهم لمبادرة الندوة العالمية وعطاء المملكة العربية السعودية، داعين الله تعالى أن يحفظ لها قيادتها وأمنها واستقرارها.