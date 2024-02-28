لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية.. "الغطاء النباتي" يُؤمِّن 21 آلة زراعية بـ"مركز أبحاث الجوف"

وستسهم تلك الآلات في إعادة تأهيل المراعي المتدهورة، والحدّ من التصحر، وتقليل تكاليف إعادة التأهيل، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن الإسهام في ترشيد استخدام المياه وتقليل هدرها، وحماية الأراضي الرعوية من الرعي غير المنتظم، وتعزيز الاستدامة البيئية تنفيذًا لمبادرة الاستراتيجية الوطنية للمراعي، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.