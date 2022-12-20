"أجدان" تبرم اتفاقية شراء أراضٍ مشروطة مع "روشن"

وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: عندما نُقيم شراكات مع قادة القطاع العقاري، مثل "أجدان"، فنحن نسعى من خلال ذلك إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في مجتمعاتنا، وما يجمعنا بشركة "أجدان" هو العمل على خلق تجارب حياتية جديدة في قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدام، ونحن على ثقة بأن "أجدان" قادرة على تشييد فلل تنسجم انسجاماً تاماً مع رؤيتنا التصميمية المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة مفتوحة تضم باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي.