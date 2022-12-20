"أجدان" تبرم اتفاقية شراء أراضٍ مشروطة مع "روشن"

وقعت شركة "أجدان" للتطوير وشركة "روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية شراء وتطوير عدد من أراضي الفلل السكنية، ضمن مجتمع سدرة الذي تطوره الشركة بالقرب من مطار الملك خالد الدولي شمال شرق العاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، صرح المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة "أجدان": نحن سعداء بمستوى الشراكة التي تربطنا بشركة "روشن"؛ لكونها تسعى للريادة في قطاع تطوير الوحدات السكنية بالمملكة، وجاء حرصنا على المشاركة في تطوير مجتمع سدرة النموذجي باعتباره أحد مشاريع جودة الحياة التي تقوم استراتيجية "أجدان" على دعمها والمساهمة في انتشارها حول المملكة.
وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: عندما نُقيم شراكات مع قادة القطاع العقاري، مثل "أجدان"، فنحن نسعى من خلال ذلك إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في مجتمعاتنا، وما يجمعنا بشركة "أجدان" هو العمل على خلق تجارب حياتية جديدة في قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدام، ونحن على ثقة بأن "أجدان" قادرة على تشييد فلل تنسجم انسجاماً تاماً مع رؤيتنا التصميمية المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة مفتوحة تضم باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي.
من جانبه أكد العتيبي أن الاتفاقية تشمل تطوير فلل مميزة على مساحة إجمالية تزيد على 80.700 متر مربع، ضمن مجتمع سدرة، مشيراً الى أن "أجدان" ستقدم عدة نماذج من الفلل السكنية لتلبية احتياجات مختلف العملاء.
يُذكر أن شركة "روشن" بدأت في تطوير سدرة كمجتمع متكامل مستوحى من تصاميم العمارة السلمانية التي تشجع السكان على التواصل مع بعضهم البعض والاستمتاع بالطبيعة كجزء من حياتهم اليومية، ويقع مجتمع سدرة شمال شرق مدينة الرياض على مساحة إجمالية تتجاوز 20 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية 30 ألف وحدة.
من جهة أخرى تعد شركة "أجدان" للتطوير رائدة في تطوير مشاريع جودة الحياة وتقوم على مشاريع استراتيجية في عدة مواقع، وأعلنت الشركة مؤخراً تعزيز وجودها في القطاع السكني من خلال توقيع عدة اتفاقيات كان أبرزها اتفاقية انشاء صندوق (العربي أجدان1) مع العربي للاستثمار، واتفاقية التطوير والتسويق مع الشركة الوطنية للإسكان، حيث تستهدف تطوير ما يزيد على 2000 وحدة سكنية في عدد من مناطق المملكة.