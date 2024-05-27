للمرة الأولى عالميًّا.. اتحاد الملاكمة يختتم دولية "نجمة واحدة" بـ38 مدربة بالرياض

بحضور نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة رشا الخميس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد شدن الصقري، اختُتمت اليوم الاثنين الدورة الدولية الأولى لمدربات الملاكمة "نجمة واحدة"، بالتعاون مع معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض، وبمشاركة 38 مدربة من مختلف الدول العربية من آسيا وإفريقيا؛ فقد شارك كل من الأردن وفلسطين واليمن والإمارات وتونس والمغرب وإريتريا، إضافة للبلد المنظم (المملكة العربية السعودية).
وقد تم اعتماد المحاضِرة الدولية الدكتورة نادية عبدالحميد للدورة من قِبل الاتحاد الدولي للملاكمة، التي أبدعت في إعطاء الجانب النظري والعملي للدورة.
وأعربت رشا الخميس عن سعادتها بوجود عدد كبير من السيدات في هذه الدورة، وقالت: "مشاركة متميزة ونجاح كبير للدورة التي تقام للمرة الأولى على مستوى العالم، وهي مخصصة فقط لمدربات (نجمة واحدة). وهذا يعطينا دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. والعدد 38 مدربة يؤكد المشاركة الفاعلة من محبي رياضة الملاكمة التي تشهد نموًّا كبيرًا في الآونة الأخيرة".
وقدمت الخميس الشكر والعرفان للمحاضِرة الدولية الدكتورة نادية عبدالحميد على المجهود الضخم الذي بذلته. كما شكرت جميع المدربات المشاركات في هذه الدورة.