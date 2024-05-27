للمرة الأولى عالميًّا.. اتحاد الملاكمة يختتم دولية "نجمة واحدة" بـ38 مدربة بالرياض

وأعربت رشا الخميس عن سعادتها بوجود عدد كبير من السيدات في هذه الدورة، وقالت: "مشاركة متميزة ونجاح كبير للدورة التي تقام للمرة الأولى على مستوى العالم، وهي مخصصة فقط لمدربات (نجمة واحدة). وهذا يعطينا دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. والعدد 38 مدربة يؤكد المشاركة الفاعلة من محبي رياضة الملاكمة التي تشهد نموًّا كبيرًا في الآونة الأخيرة".