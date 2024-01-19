وسط استعدادات مكثفة.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط استعدادات مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن.
وجندت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات البشرية والآلية العاملة لتنظيم الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة وفق خطط وبرامج تؤدي في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية غاية في الجودة والإتقان.
وشمل ذلك تكثيف أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، من خلال القيام بعدد 10 غسلات يومياً وفق منظومة عمل يقوم عليها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم (200) مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة، و (120 ) مهندسًا وفنيًا بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت (8) آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوفير عدد ( 3516 ) دورة مياه، وعدد (9.155) حافظة يومياً، وأكثر من (35.000) سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، 3000 عربة يدوية و 2000 عربة كهربائية، وعدد 6000 من دافعي العربات ، وتشغيل أكثر من (1000) معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم.
جاء ذلك إضافة إلى تكامل المنظومة الخدمية النسائية من خلال تفويج القاصدات إلى المصليات النسائية والأروقة بالاستفادة من الجوانب التوجيهية والإرشادية والخدمية والتقنية.
وتعمل الهيئة على تجهيز المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي وتجهيز السلالم والمصاعد الكهربائية والمنظومة الصوتية خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.