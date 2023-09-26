رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الحوثي الغادر على عددٍ من منسوبي قوة الواجب البحرينية

وفي التفاصيل، عبّرت الرابطة في بيان لها، عن أحر التعازي وصادق المواساة لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا ولذوي الشهداء والمصابين، سائلةً المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.