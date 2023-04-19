أكثر من 2.5 مليون مُصلٍّ يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة التاسع والعشرين بالمسجد الحرام

وسخَّرت الرئاسة التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي؛ إذ ساندت في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام، فقد عمل (11) روبوتًا ذكيًّا للتعقيم حتى (8) ساعات دون تدخُّل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقًا؛ لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و(20) بايوكير لمهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد، وبسرعة عالية، وبشكل فعَّال، بمساحة تقدر بـ(1000) متر مربع في كل ساعة. كذلك (20) جهازًا للتعقيم الضبابي، تُستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها، مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي، حديثة وعالية الجودة، تعمل بخاصية عدم التلامس، يساندها فِرق عدة، تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة، وساحاته الخارجية، ودورات المياه، بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، وفق آلية عمل، تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.