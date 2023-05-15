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وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأممي للاجئين التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية

"فيصل بن فرحان" تلقّى اتصالًا من وزير خارجية مقدونيا الشمالية واستعرضا علاقات البلدين
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتضمّن الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكة والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، تلقّى الأمير فيصل، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار عثماني.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى وزير خارجية مقدونيا الشمالية، شكر وتقدير بلاده لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا جمهورية مقدونيا من السودان، منوهًا بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
فيليبو غراندي
وزير الخارجية
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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